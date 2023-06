Reprodução/Instagram Gustavo Mioto e Ana Castela detalham pedido de namoro

Gustavo Mioto e Ana Castela finalmente assumiram o namoro no Dia dos Namorados, na última segunda-feira (12). No mesmo dia, o casal participou do Poccast e detalhou o pedido.

O cantor explicou que os sertanejos estão em um relacionamento oficial desde o dia 3 de junho após alguns meses ficando.





Na conversa, a cantora contou como o namorado pediu sua mão. "Nós tivemos shows juntos no dia. A minha assessora comprou dois ‘podrão’ pra gente comer e a gente comeu no quarto do hotel. Aí, depois de comer, eu deitei na cama e fiquei lá deitada. Aí ele disse: ‘Ana, eu tenho um negócio pra pegar, mas não dá risada da minha cara'", disse.

Mioto interrompeu a artista e deu a sua versão da história. "Não, vamos com calma. Eu já estava falando pra ela faz um tempo: ‘eu corri atrás todos esses meses, então agora você me pede em namoro’. Aí eu fiquei brincando com isso durante vários dias com ela me pedir em namoro e tals. Aí chegou nesse dia e ela falou: ‘não, se alguém for pedir em namoro, vai ser você’. Então eu falei: ‘Ana Flávia, vai me dar uma loucura aqui e você vai ter que aceitar. Ana Flávia, vai me dar uma loucura aqui e eu vou pedir, hein’. Aí ela só riu e deixou no ar, não disse não", explicou.

Na sequência, ele contou que já estava preparado para o grande dia. "Aí eu já tinha comprado (a aliança) faz tempo".

"A caixinha da aliança é um chapéu de fazendeiro. É um chapéu que abre na parte de cima", se derreteu Ana.

eles contando como foi o pedido de namoro 🤍 pic.twitter.com/iYvWr5cYqN — mab (@fckmabi) June 13, 2023





