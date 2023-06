Reprodução/Instagram Bella Campos e MC Cabelinho

Mostrando que o amor está cada vez mais no ar, Bella Campos fez mais uma declaração para MC Cabelinho nesta terça-feira (13). A atriz, que contracena com o namorado em “Vai na Fé”, afirmou ter o desejo de ser enterrada junto com o cantor.

Cabelinho estava gravando um vídeo e compartilhou nas redes sociais o momento em que Bella estava passando uma camiseta dele. “Era para ser só dois dias, mas agora já aqui passando minha roupa e dizendo que quer ser enterrada junto comigo”, brincou o funkeiro.





“Quero mesmo!”, respondeu Bella de imediato. “Eu ainda vou ser enterrada em cima de você, para a gente ficar assim”, concluiu a atriz, fazendo um gesto indicando querer junto do amado até na vida após a morte.





