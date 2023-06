Reprodução Taylor Swift

Após esgotar todos os ingressos para as datas previstas, Taylor Swift irá estender a apresentação no território brasileiro. A realizadora do evento Tickets For Fun anunciou nesta segunda-feira (12) shows extras da cantora norte-americana. São Paulo e Rio de Janeiro terão um dia a mais com a presença da artista.

No Rio de Janeiro, Taylor Swift e a convidada Sabrina Carpenter se apresentarão nos dias 18 e 19 de novembro. O evento será realizado no Estádio Nilton Santos.

Na capital paulista, a artista norte-americana também ficará por mais uma noite, sendo assim, as datas confirmadas são os dias 24, 25 e 26 de novembro. Os shows serão realizados no Allianz Parque.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Tickets For Fun. A pré-venda é destinada a clientes que possuem C6 Bank Mastercard e será iniciada no dia 19/6, às 10h00, até 20/6, às 23h59 ou até durarem os estoques.

A venda aberta para o público geral acontecerá no dia 22/6, às 10h00, até durar o estoque.

Taylor Swift | The Eras Tour está chegando ao Rio de Janeiro por DUAS noites, dia 18 de novembro e um SHOW EXTRA dia 19 de novembro, e São Paulo por TRÊS noites, dias 25 e 26 de novembro e um SHOW EXTRA dia 24 de novembro, todos com Sabrina Carpenter como convidada especial! pic.twitter.com/eHt62R6NmP — T4F (@t4f) June 12, 2023