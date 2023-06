Foto: Reprodução / Twitter / @taylorswift Taylor Swift confirma shows em SP e RJ no mês de novembro

A fila virtual de ingressos para o show de Taylor Swift no Brasil alcança 200 mil pessoas simultaneamente nesta terça-feira (06). A venda dos ingressos está dividida em três etapas. Os primeiros a comprar são aqueles que adquiriram ingressos para os shows de 2020, cancelado devido à pandemia de Covid-19.

Os ingressos ficaram disponíveis na manhã desta terça e, pouco mais de 1 hora, registraram a fila de espera “quilométrica”. Clientes do C6 Bank Mastercard terão a oportunidade de adquirir as entradas a partir das 10h do dia 9 de junho. A pré-venda termina às 23h59 do dia 10 de junho. Por fim, a venda geral dos ingressos terá início às 10h do dia 12 de junho.





No dia 2 deste mês, Taylor Swift anunciou a etapa latino-americana de sua turnê "The Eras Tour", que inclui três shows no Brasil - dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

O show no Rio está programado para o dia 18 de novembro no Estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão. Já os shows em São Paulo serão nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

A turnê "The Eras Tour" abrange todas as fases da carreira de Taylor, que recentemente foi listada como a segunda mulher mais rica do mundo da música. A cantora não se apresenta no Brasil desde 2012, quando realizou um show privado no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum "Red".









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.