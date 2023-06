Reprodução Taylor Swift

A cantora norte-americana Taylor Swift se prepara para visitar o Brasil ainda em 2023. A artista anunciou as datas das apresentações da "The Eras Tour", que serão realizadas em São Paulo e Rio de Janeiro.



Seguindo a programação, a primeira parada da estrela pop será no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro, no Engenhão. Depois, ela deve ir para São Paula realizar duas apresentações no Allianz Parque, a primeira, no dia 25 de novembro, e a outra no dia 26.

A pré-venda inicia no dia 6 de junho, às 10h, e termina no dia 7, às 23h59. Essa modalidade será exclusiva para os compradores do show de 2020, que foi cancelado devido à pandemia.

A segunda fase da pré-venda será do dia 9 de junho, às 10h, até o dia 10, às 23h59. Essa modalidade é exclusiva para cliente que possuem a conta da C6 Bank Mastercard.

As vendas gerais iniciarão no dia 12 de junho, às 10h, e irá durar até atingir o limite de público.

Valores

Para o show do dia 18 de novembro, que será realizado no Engenhão, Rio de Janeiro, os ingressos vão de R$ 240 a R$ 950.

Para os shows dos dias 25 e 26 de novembro, que serão realizados no Allianz Parque, em São Paulo, os ingressos vão de R$ 190 a R$ 1.050.





O show tem duração de mais de 3 horas e conta com um setlist de 44 músicas, incluindo canções de diversos álbuns da cantora incluindo Fearless, Your Beling With Me, Love Story, Enchanted, Look What You Make Me Do, 22, All Too Well, Blank Space, Lavender Hazer, entre outras.