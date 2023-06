Reprodução/Instagram - 12.06.2023 Simony e Felipe Rodrigues são noivos desde 2020





Nesta segunda-feira (12), no Dia dos Namorados, Simony compartilhou uma declaração para o noivo, o cantor Felipe Rodrigues. Os dois estão noivos desde 2020 e a artista agradeceu o apoio do companheiro, enquanto enfrenta uma luta contra o câncer no intestino.

"Meu eterno namorado. Um reencontro na vida. Nós reconhecemos de novo. Obrigada por tanto. Obrigada por não soltar minha mão. Todos conhecem a palavra amor. Eu também conhecia, mas viver de verdade só com você. Eu te amo. Feliz nós", escreveu no Instagram.





Simony reuniu fotos de diferentes momentos com Felipe na publicação e reuniu elogios nos comentários. "É tão romântico! Parabéns para esse lindo casal. Sejam felizes", escreveu um internauta. "Lindos", comentou outro.

Confira abaixo o post na íntegra:





