Assim como Cabelinho e Bella, conheça 7 casais formados por novelas

Giovanna Antonelli e Murilo Benício

Giovanna Antonelli e Murilo Benício tiveram uma história de amor que teve início nas gravações da novela "O Clone" em 2001. O casal se apaixonou e logo passaram a viver juntos, construindo uma vida em comum. Juntos, eles deram as boas-vindas ao filho, Pietro. No entanto, alguns meses após o nascimento do filho, Giovanna Antonelli e Murilo Benício decidiram seguir caminhos separados e colocaram um ponto final no relacionamento.