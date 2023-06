Reprodução/Instagram Sandra Annenberg rebate críticas após usar linguagem neutra em post

Sandra Annenberg esteve presente na Parada LGBTQIA+, em São Paulo, ao lado do marido, Ernesto Paglia, e da filha, Elisa.

Nas publicações nas redes sociais, a jornalista publicou fotos e usou a linguagem neutra na legenda, sem definição de feminino ou masculino.

"Ó nóix aqui! Obrigada Mães Pela Diversidade e Andrea Hercowitz! Vocês nos representam!", escreveu ela.





Em outra, Sandra disse: "Nossa família se une às Mães pela Diversidade e todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+! Estamos juntes".

Nos comentários, diversos internautas criticaram a postura da profissional, que fez questão de rebater.

"Volta a estudar! Na língua portuguesa, não existe ‘todes’", disparou uma. "Precisa começar a existir. A língua é viva e precisa se adaptar", rebateu Sandra.

Outra ironizou. "Meu Deus, ‘todes’? Menos né, bem menos". "Quando há três mulheres e um homem numa sala, por que precisamos concordar com a maioria no masculino? Você acha correto?", questionou a jornalista.

"Uma jornalista ofendendo a língua portuguesa… É o fim", debochou uma terceira. "Não estou ofendendo a língua portuguesa. Ela não se ofende, ela é viva e muda conforme a necessidade. O tempo exige transformações", explicou Sandra.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente