Reprodução/Instagram Joaquim, filho de Viviane, completa nove meses

Viviane Araújo revelou recentemente aos seguidores que se submeteu a três procedimentos cirúrgicos. A atriz decidiu reduzir o tamanho das próteses de silicone, optando por diminuir de 350 ml para 305 ml. Além disso, ela passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia umbilical e realizou uma lipoaspiração.

No Instagram, Viviane respondeu uma pergunta de uma fã sobre os cuidados com o filho de 9 meses, chamado Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão. A seguidora compartilhou a dúvida em relação à possibilidade de realizar uma cirurgia com um bebê tão pequeno, devido à necessidade de atender as demandas de colo e cuidados.





A atriz explicou detalhadamente como tem sido o período pós-operatório e como está lidando com as limitações físicas decorrentes das cirurgias. Ela enfatizou que não pode realizar esforços físicos, como pegar o bebê no berço ou carregá-lo, mas pode sentar-se e contar com a ajuda do marido ou babá para colocá-lo no colo. Viviane também ressaltou que está se recuperando bem e que em breve poderá retomar todas essas atividades.

Outra seguidora questionou se Viviane realizou uma lipoaspiração nos braços, e a atriz confirmou, mencionando que também realizou procedimentos na barriga, costas e joelhos. Outra pessoa perguntou se a troca de próteses exigiu a remoção do excesso de pele, e Viviane esclareceu que foi necessário realizar esse procedimento.





