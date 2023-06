Reprodução/Instagram MC Daniel comenta boatos do motivo do término com Mel Maia

Com a confirmação do fim do relacionamento de Mel Maia e MC Daniel, diversos rumores sobre o motivo do término começaram a circular nas redes sociais.

O jornalista Leo Dias apontou um ciúme excessivo do cantor com a profissão da atriz, que atualmente está no ar com a novela 'Vai na Fé'.





Nos comentários do perfil Segue a Cami no Instagram, o funkeiro fez questão de negar a suposição.

"Meu Deus do céu. Nunca que eu faria isso", garantiu ele.

Mais cedo, MC Daniel usou o Instagram para fazer um desabafo e disse estar vivendo o "pior momento". "Não esperem revoada. Eu, minha família e meus amigos temos muito respeito por ela [Mel Maia]. Não esperem revoadinha, de pagar de superado", declarou ele.

