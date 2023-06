Reprodução/ Instagram MC Daniel faz desabafo após suposto término com Mel Maia

Nesta segunda-feira (12), MC Daniel usou o Instagram para fazer um desabafo e disse estar vivendo o "pior momento". Boatos afirmaram que o funkeiro e Mel Maia terminaram o relaciomanento. Isso porque após notícias dizerem que ele teria traído a atriz, Daniel falou que não tinha mais motivos para usar a aliança de compromisso. Além disso, Mel apagou todas as fotos que tinha com o funkeiro das redes.

O MC contou que ainda tem muito respeito pela atriz e que vai viver o momento dele. "Não esperem revoada. Eu, minha família e meus amigos temos muito respeito por ela [Mel Maia]. Não esperem revoadinha, de pagar de superado", declarou ele.

Em outro momento, o funkeiro desabafou sobre essa fase da vida: "Estou no meu pior momento. Quem não gosta de mim está tendo o que quer de mim, só que eu estou vendo que está soltando minha mão que não está comigo", disse ele.

Em seguida, MC Daniel falou sobre pessoas que se passaram por ele nas redes, para forjar uma traição no relacionamento com Mel Maia. Ele tinha postado um print de uma dessas pessoas mandando mensagens para mulheres. "Vou me erguer. Não quero que ninguém tenha dó de mim porque passei isso na minha vida inteira, mentiras, pessoas tentando me forjar, me prejudicar. Mas vou passar por cima disso. Sei quem está mandando mensagem, quem liga, quem se importa. Eu não fiz nada para passar por essas paradas. É Deus mostrando quem está comigo, quem não solta minha mão", pontuou.

O cantor ainda conta das dificuldades que está enfrentando: "Eu senti ansiedade, angústia no peito, tristeza voltade de sumir. Isso é muito complicado, sei lá, estou ficando louco. É Deus, é psicóloga. Mas é aí que a gente vê com quem a gente está está".

Ele também cita as notícia de Léo Dias dizendo que ele teria traído Mel Maia e veículos que noticiaram os enquados que ele levou pela polícia durante a turnê na Europa. "Tão falando que teve escândalo, que eu fui detido. Teve muita mentira do outro lado também".

MC Daniel finalizou afirmando que vai se afastar um pouco das redes. "Não estou muito bem da cabeça", assumiu.

🚨FAMOSOS: Abalado, MC Daniel faz vídeo após término com Mel Maia: “Quem não gosta de mim, tá tendo o que quer de mim.” pic.twitter.com/DpbvdptuUv — CHOQUEI (@choquei) June 12, 2023









