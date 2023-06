Reprodução/Instagram Solteira, Sabrina Sato pede dica para o Dia dos Namorados

Sabrina Sato conversou com os seguidores sobre o primeiro Dia dos Namorados solteira após 15 anos.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora pediu dicas para comemorar a data sem estar em um relacionamento. Ela terminou o noivado com Duda Nagle após sete anos juntos.





"Acho que este é o primeiro Dia dos Namorados que passo solteira nos últimos 15 anos. O que faz uma solteira no Dia dos Namorados? Quero dicas. Se presentear é bom. Sair entre amigos também", disse ela.

Desde a separação com o ator, Sabrina não assumiu nenhum relacionamento, mas foi apontada em affairs com João Vicente de Castro, Paulo André e Cauã Reymond.

O que faz uma pessoa solteira no dia dos namorados gente? 😌🙊 pic.twitter.com/qM5Zgbl7UL — Sabrina Sato (@SabrinaSato) June 12, 2023





