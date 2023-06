Reprodução/Instagram Mc Daniel relata por meio de vídeo no Instagram sobre invasão por fãs





Depois do anúncio do fim do relacionamento entre Mel Maia e Mc Daniel, o cantor desabafou sobre invasão que sofreu por fãs quando estava hospedado em um hotel em Londres, durante uma turnê na Europa, por meio das redes sociais.

Segundo ele, foi abordado no quarto de hotel e teve sua privacidadade invadida e ainda diz que continua sendo ameaçado pelos seguidores. Em vídeo da conta do Instagram, o cantor disse:

“Família, quando vocês vão nos hotéis assim ou no local, é muita 'mancada' quando vocês descobrem o quarto e começam a bater e fazer voz diferente até eu abrir. Eu não vou abrir mais, tá ligado? Isso é loucura, mano. No momento que eu durmo, isso acontece muitas vezes. Eu durmo e começam a bater", relatou Mc Daniel.

O funkeiro confirmou o término de namoro com a atriz Mel Maia em uma publicação feita no Instagram. Nela, o cantor aparece sem a aliança e os internautas começaram a questionar o fim do relacionamento. "Cadê a aliança?", "Ele fez questão de mostrar que está sem aliança e sem compromisso", comentaram. Em seguida, Daniel rebate os seguidores; "Não tem por que eu usar alinça" e afirmou o fim do relacionamento.