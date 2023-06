Reprodução / Instagram 12.06.2023 Deborah Secco e Bruna Surfistinha se reencontram após 12 anos

Finalmente aconteceu o aguardado reencontro entre Deborah Secco e Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, após 12 anos desde que a atriz interpretou a ex-garota de programa nos cinemas.

Embora mantivessem uma amizade virtual ao longo desses anos, as duas se reuniram recentemente a convite do podcast “Acompanhadas”, apresentado por Nina Sag. Durante a gravação, elas relembraram o filme lançado em 2011 e trocaram elogios.





No podcast, Deborah expressou gratidão para Raquel, revelando que ela tem um significado especial na vida da atrz e que acompanha de perto a trajetória da escritora.

Deborah também compartilhou que o processo de criação da personagem e as filmagens foram um dos momentos mais felizes da vida em termos de aprendizado e crescimento artístico. Ela destacou a importância do filme na carreira, considerando-o uma libertação artística e um marco significativo.

Durante o encontro, as duas também discutiram a possibilidade de uma sequência do filme e compartilharam experiências sobre maternidade.

É válido lembrar que, em fevereiro, Deborah Secco prestou uma homenagem a Bruna no Baile da Vogue, durante o carnaval do Rio, ao se vestir como a personagem, um gesto que emocionou Raquel e evidenciou o respeito que a atriz tem pela história dela.

Atualmente, Raquel Pacheco reside em São Paulo e é mãe das gêmeas Maria e Elis, com 1 ano e 9 meses. Ela recentemente se separou de Xico Santos, pai das meninas, após denunciar agressões por parte dele.





