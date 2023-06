Reprodução/Instagram Mãe de Murilo Huff confirma relacionamento com Gabi Versiani: 'Norinha'

Murilo Huff e Gabriela Versiani estão mais assumidos do que nunca! Após muitos rumores do relacionamento, a mãe do cantor confirmou o romance.

Zaida Huff comentou uma publicação da influenciadora com um elogio e ainda a chamou de sogra.





"Belíssima minha norinha", escreveu ela.

O cantor e a influenciadora são alvos de boatos de relacionamento desde a gravação de um clipe do artista. A gravação do clipe do cantor, em que Versiani é a protagonista, em Noronha, foi a primeira situação a chamar a atenção dos internautas.

Já a segunda ocasião foi em Goiânia, onde a influenciadora compareceu a um show realizado por Huff, que dedicou a música “Cigana” para “uma pessoa especial”, a qual os fãs defendem ser Gabriela. Ademais, em um show no final de maio, Murilo e Gabriela posaram juntos com Ruth, mãe de Marília Mendonça, ex-namorada do cantor.

