Reprodução/Instagram - 12.06.2023 Jojo Todynho fez tatuagens com o namorado





Nas Dia dos Namorados, Jojo Todynho mostrou duas tatuagens que fez com namorado. A cantora exibiu os desenhos que marcou na pele, o símbolo de fogo com um coração e a palavra "amor".

"'Jojo, você é emocionada?' Sim, estou na segunda tatuagem, eu e o 'bofe'. Fazer o quê?", afirmou na madrugada desta segunda-feira (12), nos stories do Instagram. "Se emocione, sim. Abra o coração. Não permita que as coisas do passado te impossibilite de viver. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não entende, não imagina. Deus sabe todas as coisas. E uma dica de milhões: o off é muito mais gostoso. Você vive, não precisa mostrar nada, expor nada. É a melhor coisa", complementou.





A artista ainda caiu na risada ao falar da relação de amizade com o companheiro, que não teve a identidade revelada. "Para quem é amigo... Esse negócio de namorar amigo do teu passado é problema, tu sabe do passado dele. Na primeira 'gracinha', a gente já joga logo a indireta.

Confira abaixo o resultado das tatuagens:





