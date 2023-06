Rafa Kalimann

A ex-BBB foi surpreendida com uma declaração do namorado, Antônio Bernardo Palhares, com quem assumiu o relacionamento em maio. Além de se emocionar com o recado do companheiro, Rafa afirmou que o namoro é resultado de muitas orações: "Ele é uma das pessoas mais especiais que conheço. Foi um presente de Deus na minha vida. Falo que ele é resposta de oração. Pedia para Deus um homem que me olhasse com os olhos da alma, com o coração, que me respeitasse".