Reprodução/Instagram Larissa Manoela sobre boatos de gravidez: 'Todo ano eu fico grávida'

A atriz Larissa Manoela e o noivo, André Luiz Frambach, resolveram abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para conversar com os fãs. Na ocasião, o casal foi questionado sobre os boatos de uma possível gravidez e decidiu esclarecer essa dúvida de uma vez por todas.



"Vocês estão gravidinhos de verdade?", perguntou um seguidor. "A gente resolveu responder essa pergunta aqui porque já faz alguns dias que as pessoas tão mandando coisas desse tipo. Tem saído matéria, e eu acho que é uma das perguntas que mais saíram na caixinha de perguntas", começou Larissa, bem-humorada.

"Todo ano eu fico gravida", brincou ela. "Se fizer as contas de quantas vezes já noticiaram que eu estava grávida e foi fake news, pode ser que quando eu anunciar de verdade, que não é agora, ninguém acredite (risos)".

Noivos desde o final do ano passado, Larissa e André também falaram sobre os planos para o casamento. Por conta da agenda de trabalho, o casal ainda não tem uma data de quando o casório deve sair. "A gente sabe que vai rolar, mas não tem data ainda", afirmou Larissa.

"Também não temos muita pressa. A gente quer fazer tudo com calma. Estamos aproveitando o casamento dos nossos amigos, seremos padrinhos", completou ela. O fato é que a gente quer muito. A gente só não fez esse ano por conta de data mesmo, de agenda. Estamos gravando muito, um filme atrás do outro", finalizou André.

