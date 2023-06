Reprodução/Instagram MC Loma faz teste de gravidez após 'brincadeirinhas' e vira meme na web

MC Loma arrancou risadas dos seguidores após fazer testes de gravidez após dar beijos em alguém.

Mirella Santos mostrou que a amiga comprou diversos testes para garantir que não está esperando o segundo filho e virou piada na web.





"Gente, Paloma não é normal não. Fui olhar aqui e um monte de teste. Tudo isso por conta de um beijinho, não fez nada e achou que estava grávida", brincou a influenciadora nos Stories.

MC Loma já é mãe de Melanie, oito meses de vida.

