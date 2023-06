Reprodução / TV Globo Bernado (Fiuk) e Cris (Christiana Ulbach)

Fiuk surpreendeu os seguidores durante uma live no Instagram, nesta quarta-feira (07), ao revelar o valor do salário que recebia da Rede Globo pela atuação em “Malhação ID”, novela de 2009.

O ator, que interpretava o protagonista Bernardo, chocou os internautas ao revelar que recebia um valor muito abaixo das expectativas. Durante a transmissão, Fiuk compartilhou uma curiosidade sobre a experiência em “Malhação”. Ele revelou que recebia apenas R$ 1.500 por mês, ao contrário do que muitos imaginavam.





O início foi desafiador, mas o artista ressaltou que, ao longo do tempo, ganhou visibilidade e aumentou as oportunidades na indústria permitindo a ele crescer profissionalmente.

A revelação do salário de Fiuk na época da novela gerou surpresa entre os fãs e levantou discussões sobre as condições de remuneração na indústria do entretenimento. Vale lembrar que em 2009, o salário mínimo era de R$ 464, ou seja, Fiuk recebia pouco mais de 3 vezes o valor.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.