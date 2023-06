Reprodução/ Globo Atriz de 'Terra e Paixão' diz que foi vítima de transfobia: 'Facadas'

Valéria Barcellos, atriz que interpreta a personagem Luana Shine da novela "Terra e Paixão", esteve no "Encontro com Patrícia Poeta", nesta quarta-feira (7), e contou que foi vítima de transfobia no ano passado

"Estava voltando de um show, um rapaz me desferiu xingamentos. Eu sou uma pessoa calma, fui responder aos xingamentos, e ele me deu facadas", disse ela.

A atriz contou que o crime aconteceu em Porto Alegre e que esse foi um momento decisivo na vida dela. "Foi um período em que repensei muito a minha vida, e pensei se estava até valendo a pena sair na rua".

"Mas eu não fiquei quieta e denunciei. Meninas, nunca fiquem quietas, sempre denunciem. Depois disso muitas outras coisas aconteceram. Então, desistir não é nunca uma opção para mim", continuou ela.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente