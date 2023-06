Reprodução Astrud Gilberto cantando "Garota de Ipanema"

A cantora Astrud Gilberto, que morreu nesta segunda-feira (5), foi quem deu a voz para versão em inglês de "Garota de Ipanema", que fez com que o mundo todo conhecesse a bossa nova. A artista, no entanto, não recebeu os créditos pela canção.

Ao fazer a gravação, Atrud não recebeu os créditos no disco original, ela ganhou apenas US$ 120, valor mínimo determinado pelo sindicato americano dos músicos. A versão em inglês foi lançada no álbum Getz/Gilberto (1964), parceria de João Gilberto (que foi casado com Astrud) com o saxofonista americano Stan Getz. O biógrafo Ruy Castro, que escreveu livros sobre a bossa nova, afirmou que João Gilberto faturou US$ 23 mil com o álbum, já Stan Getz faturou quase um milhão de dólares. A música "The Girl From Ipanema" era o grande hit do disco e, inclusive, foi relançada sozinha só com o vocal de Astrud, sem os vocais masculinos.

O jornal The Independent contou que Stan Getz foi quem fez com Astrud não recebesse os créditos pela música. O biógrafo Gene Lees contou que, quando percebeu que "The Girl From Ipanema" seria um sucesso, Getz ligou para o produtor Creed Taylor. "Creed achou que Stan estava ligando para garantir que Astrud recebesse parte dos royalties. Pelo contrário: ele queria que ela não recebesse nada", contou o escritou.

Stan Getz também falava que ele que colocou Astrud no álbum. "Ela era só uma dona de casa na época, e eu a coloquei no disco porque queria que alguém cantasse uma versão em inglês de 'Garota de Ipanema' — e João não conseguia. 'Ipanema' foi um sucesso e ela deu sorte", disse o saxofonista em uma entrevista, em 1964, à revista inglesa Jazz Professional.

Mas Astrud Gilberto discordou em uma entrevista de1982: "É engraçado que, depois do meu sucesso, surgiram histórias de como Stan Getz e Creed Taylor 'me descobriram', quando na verdade nada está mais longe da verdade. Eu acho que isso os fez parecerem importantes, como se eles tivessem tido a 'sabedoria' de reconhecer potencial no meu canto. Acho que eu deveria me sentir lisonjeada pela importância que eles dão a isso, mas não consigo evitar me irritar que eles tenham apelado para mentiras".

Mesmo sem os créditos, a cantora ficou conhecida, mas como sex symbol. Foi o que relembrou Marcelo, filho de Astrud e João Gilberto, que o acompanhou em turnê em Nova York . "Eu estava no que provavelmente era a primeira coletiva de imprensa dela nos Estados Unidos, em Nova York. Era uma atmosfera muito Mad Men, basicamente uma sala cheia de homens. Eu era jovem na época, e uma hora a chamei de 'mãe'. Eu me lembro claramente dos murmúrios pela sala. Eu havia destruído a ilusão: o sex symbol era mãe. Eu sabia que tinha aberto a cortina, e me senti horrível. A partir daí, passei a chamá-la de 'Astrud'", disse ele so The Independent.

