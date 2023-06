Reprodução / Globo e Instagram Samuel de Assis

Uma aglomeração na festa de aniversário da atriz Jennifer Dias causou uma divertida confusão. Crianças estavam pedindo pelo pai de Jenifer, mas quem elas queriam mesmo ver era o ator Samuel de Assis, o Ben de "Vai na fé", que era convidado na comemoração.

Nas redes sociais, Samuel expressou emoção com a força do personagem e refletiu sobre a importância da representação de um pai negro presente.





"Me deparei com esse vídeo! Vamos lá, algumas pessoas vão dizer: 'ih, está famoso com as crianças'. Pode ser, mas vai além, sabe? O Benjamim é a representação do pai preto presente, do pai preto legal, que cuida.”, ponderou Samuel.

“Eu não me lembro dessa representatividade na minha infância! Não me lembro de uma novela que representasse tanto um povo como essa! É um papo longo, muito gostoso de ter, tanto quanto esses abraços que ganhei! Ganhei por todos nós da novela!", concluiu o ator.





