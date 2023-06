Divulgação Morte de Astrud Gilberto repercute em imprensa internacional

A cantora Astrud Gilberto, ícone da bossa nova, morreu na última segunda-feira (5). A notícia repercutiu na imprensa internacional e esteve presente e veículos da Espanha, Itália, Argentina, Estados Unidos. Eles destacaram a importância da artista na bossa nova.

O jornal americano The Independent disse que Astrud foi a responsável por popularizar a bossa nova no mundo. "A gravação de estreia da cantora brasileira aconteceu por acaso, depois que ela se ofereceu para cantar na versão em inglês da faixa em 1962", detalhou o veículo. O El País, da Espanha, definiu a cantora como "uma das protagonistas da internacionalização da bossa nova". O jornal ainda lembrou que Astrid lançou sucessos como "Água de Beber", "Day By Day" e "Gentle Rain". O veículo EFE, também espanhola, afirmouq que Astrid "imortalizou" Garota de Ipanema nos Estados Unidos e que foi a primeira brasileira a ganhar um grammy com a canção.

O Il Messaggero, da Itália, disse que a cantora foi uma "uma das grandes protagonistas da era de ouro da Bossa Nova". "A voz igualmente jovem de Astrud Gilberto catalisou as audiências e provocou um sucesso global [...] Uma voz aveludada que soube fazer vibrar a figura brasileira com a interpretação em inglês, criando uma mistura vocal única e muito elegante", disse o jornal.

Já oClarín, da Argentina, declarou que Astrud "entrará para a história" pela contribuição para o ritmo e completou: "A jovem entrou para a lenda da bossa nova com uma música que juntou Stan Getz com Antonio Carlos Jobim e outro dos pais do gênero, João Gilberto".

O inglês The Guardian ainda lembrou que a cantora não foi reconhecida por "Garota de Ipanema". "Astrud nem foi creditada na gravação, foi cortada dos royalties e recebeu apenas um pequeno pagamento".

