A cantora brasileira Astrud Evangelina Weinert, conhecida como Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos, na noite de segunda-feira (5). A esposa de João Gilberto foi um dos grandes nome da bossa nova e deu voz a versão inglês de "Garota de Ipanema". A notícia foi anunciada pela neta, também cantora, Sofia Gilberto no Instagram, na madrugada desta terça-feira (6), e confirmada pelo perfil oficial da artista. A causa não foi revelada.

"Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a Bossa Nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor", iniciou Sofia.

"Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de Garota de Ipanema e ganhou fama internacional. A música, um hino da Bossa Nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da Bossa Nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud", completou a neta dos ícones da bossa nova.

Um perfil dedicado à Astrud também noticiou a morte: "Nota de pesar. É com profunda tristeza que viemos anunciar o falecimento da nossa amada e querida Astrud, que partiu na noite do dia 5 de junho de 2023. Nossas sinceras condolências à família, amigos e fãs neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado".























Trajetória

Astrud nasceu em Salvador, Bahia, e era filha de mãe brasileira com pai alemão. Ainda jovem, se tornou amiga de Nara Leão, outro grande nome da Bossa Nova. Em 1959, ela se casou com o 'pai da bossa nova', João Gilberto (1931-2019), e ficou casada até 1964. Com o cantor, ela teve um filho, o músico João Marcelo Gilberto, de 63 anos, pai de Sofia.

Em 1960, Astrud iniciou a carreira musical e, em 1963, se mudou para os Estados Unidos com João Gilberto. Neste ano, ela participou do álbum de sucesso Getz/Gilberto, parceria de João com o saxofonista Stan Getz, com arranjos de Tom Jobim. No projeto, ela gravou a versão em inglês de "Garota de Ipanema" e ganhou um grammy de "Música do Ano".

Em 1965, ela lançou o primeiro álbum solo e não parou mais. Ela produziu 18 álbuns em 38 anos.Um deles foi "The Diva Series", que teve saiu nos mais diversos idiomas, como inglês, espanhol, francês, italiano e alemão.

Astrud se aposentou em 2002 e morava nos Estados Unidos com os dois filhos: João Marcelo e Gregory, do segundo casamento. A artista ainda chegou a trabalhar com artes plásticas e era ativista em prol dos direitos dos animais.

