Após ouvirem uma multidão cantando "Várias Queixas" no João Rock, o trio Gilsons reconhece que a “resiliência em família” foi de extrema importância para o grupo alcançar o sucesso e estrear no festival em Ribeirão Preto, no sábado (3). Ser resiliente também foi necessário para José, João e Francisco Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil, encararem desafios da família entre os shows, como a luta de Preta Gil contra o câncer no intestino.







Francisco, filho da cantora, relata que o apoio nesse processo é algo “muito natural” entre os parentes. “Temos como característica essa coisa de ser bastante unido. Somos uma família bem unida, cada vez mais, agora. Ela está bem, com bastante gente, uma rede de apoio imensa”, afirmou o cantor ao iG Gente.





O artista reconhece que seguir o trabalho no Gilsons impacta positivamente no processo de cura da mãe. “Ela fica feliz de ver a gente na estrada. É uma coisa dual, a vontade de estar lá com ela, mas ela também querendo que a gente siga nossa caminhada, que tem sido muito boa. Sei que isso fortalece ela. Estamos todos muito confiantes”, complementou.

José Gil, filho de Gilberto Gil, ainda observa que trabalhar com os familiares torna as experiências “mais fáceis e prazerosas”. “A vida de estrada requer muita resiliência, por estarmos muito longe dos nossos núcleos familiares. Somos uma grande família, mas temos nossos cantinhos, nossas vidas. Compartilhar esse sonho é muito especial, mas não são só flores. Têm muitos desafios maravilhosos e aprendemos muito com isso”, comenta.

