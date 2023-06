Reprodução/Instagra Miguel Herrán compartilha fotos no Instagram e anuncia que será pai





O ator Miguel Herrán, mais conhecido por interpretar o personagem "Rio", em "La Casa de Papel", anunciou por meio das redes sociais que será pai pela primeira vez, junto a companheira Celia Pedraza.

No Instagram, nesta terça-feira (6), o ator postou uma foto do ultrassom do bebê, além de outras fotos junto a Celia. "Bem... Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si... Esta é a minha família. E é o que mais quero neste mundo. Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida.. Vamos ser pais", comentou Miguel na publicação.

Vários colegas, que fizeram parte da série da Netfilx, declararam carinho ao amigo nas fotos: "Que maravilha", "Wow! Seja bem-vindo!", "Parabéns, papai".

Miguel Herrán fez parte do elenco da série espanhola "La Casa de Papel", em 2018, da Netflix, que conta a história de oito ladrões que se trancam junto a reféns na Casa da Moeda, na Espanha, onde planejam o maior roubou da história, no comando do líder, O Professor (Álvaro Morte).