Divulgação Cuba Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr. chegou a um acordo com uma mulher não identificada no caso de estupro. O processo, iniciado em 2020, seria julgado nesta terça-feira (06) em Nova York.

O ator estava envolvido em acusações graves, mas a defesa negou as alegações e afirmou que o encontro foi consensual. Segundo informações do jornal "The New York Times", o caso envolveu um encontro em um restaurante, seguido por drinques em um bar.





Posteriormente, Gooding levou a mulher para um quarto de hotel, onde teria ocorrido o suposto estupro. A vítima solicitou uma indenização de US$ 6 milhões.

O julgamento, agendado para começar às 10 horas da manhã em Nova York, foi cancelado após as partes chegarem a um acordo. Os detalhes do acordo não foram divulgados.

O ator também enfrenta outras acusações de assédio sexual. Anteriormente, ele se declarou culpado por beijar uma mulher sem consentimento.

Neste caso específico, três mulheres que o acusaram de assédio entre 2018 e 2019 testemunhariam no julgamento desta terça-feira. No entanto, com o acordo, os depoimentos foram retirados do processo.

