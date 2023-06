Reprodução/ Twitter Naiara Azevedo tira criança do palco no colo

A cantora Naiara Azevedo não gostou nada de uma crianã ter subido no palco dela durante o show e deu uma broca nos pais dela. A cantora disse que isso seria uma falat de responsabilidade dos adultos e ainda afirmou que não era para os fãs irem até ela. A cena viralizou nas redes sociais.

Depois que a criança alcaçou o palco, Naiara interrompeu o show e disse:. "Primeiramente, eu queria dizer que é uma irresponsabilidade colocar a criança no palco sem o seu responsável. Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade de quem pariu essa criança?".

A ex-BBB, então, encaminha pega a menina no colo e a encaminha para a lateral do palco e pede para que os responsáveis a busquem. "Se não, eu levo ela embora comigo", completou Naiara.

"E parou com esse negócio de subir no palco porque isso é perigoso. Se fosse para subir no palco, tinha uma escada para todo mundo na lateral", avisou a artista.

A plateia, então, se exaltou e a cantora repreendeu: "Não é para aplaudir. Isso não é bonito, isso não é legal porque vocês vão se machucar e eu não quero isso. Ok?". Naiara finalizou: "O próximo pai que jogar a criança no palco eu vou pedir para segurança retirar do show. Isso não é bonito, é irresponsável".

Naiara Azevedo teve que pausar seu show pq pais estavam jogando as crianças no palco a cantora ficou com medo delas se machucarem… Boa Naiara! Segurança em primeiro lugar! 👏🏼 pic.twitter.com/8YjaibFYSx — Müller e Ju | Tv Meu Sertanejo (@tvmeusertanejo) June 5, 2023









