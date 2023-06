Reprodução/Instagram Eliezer rebate críticas por falar sobre consentimento com a filha, Lua

Eliezer usou as redes sociais para comentar as críticas que recebeu após divulgar um vídeo falando sobre o consentimento de crianças. O influenciador explicou que pede licença para a filha, Lua, quando a troca e dá banho.

O ex-BBB contou que foi bloqueado pelo Instagram por conta do conteúdo na plataforma.





"Tem coisa que é difícil de entender. Tomei um shadow ban do Instagram porque publiquei um vídeo sobre consentimento e a importância das crianças aprenderem desde cedo sobre isso. Para usar o alcance que tenho aqui e talvez fazer as pessoas falarem mais sobre o assunto, pensar a respeito, repensar a sua tratativa dentro de casa. Segundo a plataforma, fui contra as diretrizes, eu não entendi nada. Um assunto sério e super pertinente desses não pode ser postado?", questionou ele.

O marido de Viih Tube também expôs as mensagens que recebeu de internautas ironizando ou criticando a postura com a herdeira.

"Uma criança com menos de 1 ano entende de fato que ele está pedindo licença para ela?", "E como ela autoriza sendo tão pequena assim?", "Acho isso ridículo, um pai ter que dar banho em uma filha, é o fim dos tempos", foram alguns dos comentários.

