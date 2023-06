Reprodução/Instagram Filho de Claudia Raia acompanha a mãe no trabalho

Claudia Raia encantou os seguidores ao publicar novas fotos do filho, Luca. A mamãe coruja mostrou a primeira vez do bebê no teatro.

Exibindo simpatia, o herdeiro apareceu sorridente nas fotos enquanto acompanhava a matriarca no trabalho.





"Dia de acompanhar a mamãe no trabalho, primeira vez no teatro a gente nunca esquece", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os admiradores da família fizeram questão de comentar. "Cada dia mais lindo e fofo", disse uma; "Já vai se acostumando com o ambiente", declarou outra; "Como ele ta desenvolvendo rápido e tão fofinho, tão lindo", elogiou mais uma.

Luca é fruto do casamento de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Ela também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, do antigo relacionamento com Edson Celulari.

