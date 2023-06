Reprodução/Instagram Na Grécia, Bruna Biancardi exibe barriga de grávida e ganha elogios

Bruna Biancardi dividiu novos registros da viagem para a Grécia. Esperando o primeiro filho com Neymar Jr, a modelo exibiu a barriguinha e encantou.

A influenciadora posou com um maiô cavado e sem mangas azul diante da paisagem paradisíaca em Mykonos.





"Beach time [Hora de praia]", escreveu ela na legenda da publicação.

O casal ainda não revelou o sexo ou nome do herdeiro. Recentemente, os internautas especularam que Bruna estaria esperando um menino pelo formato da barriga e pelas cores das roupas que vem usando.

"Barriguinha de menino", disse Bárbara Evans em um dos comentários.

