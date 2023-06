Reprodução/Instagram Bárbara Borges faz sessão de fotos de biquíni com declaração para Iran Malfitano

Bárbara Borges resolveu fazer uma declaração para o namorado, Iran Malfitano, enquanto aproveita uma viagem para o Maranhão.

Com um biquíni amarelo, a atriz fez uma sessão de fotos nos Lençóis Maranhenses e tirou um tempo para escrever 'Babi e Iran' na areia.





"Mais um carrossel dos Lençóis inspirada em amor próprio, declaração de amor, amor de companhia… (((amor))) pelo presente que é viver!! Eu agradeço", escreveu ela na legenda da publicação.

O ator fez questão de comentar o post da amada com um elogio. "Coisa mais linda", disse ele.

