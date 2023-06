Reprodução/Instagram - 05.06.2023 Shakira e Lewis Hamilton aumentam, mais uma vez, especulações de romance

A artista Shakira e o automobilista britânico Lewis Hamilton se encontraram em um restaurante espanhol, na noite do domingo (5), após o GP da Espanha (Grande Prêmio da Espanha) de Fórmula 1, em Barcelona. Horas antes, a cantora acompanhava a disputa dos pilotos, que ocorreu no Circuito da Catalunha.

O reencontro já era previsto. Isso porque, por meio de uma publicação no Instagram, a cantora compartilhou a chegada no local em que a corrida aconteceria. "É bom estar de volta em Barcelona".

A ida de Shakira - que atualmente mora com os filhos Milan, de dez anos, e Sasha, de oito anos, em Miami - para Barcelona reforça os rumores de que ela e Hamilton vivem um romance, principalmente pela presença da musicista tanto na premiação quanto no jantar.





A dupla formada pela artista e pelo piloto é bem recebida pela web, que torce pela felicidade de ambos. No Twitter, internautas repercutiram o momento, elogiaram o reencontro e reforçaram o desejo de que eles assumam o suposto romance.

As especulações surgiram depois do fim do casamento de Shakira com Gerard Piqué em junho de 2022. Na época, o conturbado divórcio teria sido motivado por traições extraconjugais do jogador Piqué, descobertas pela cantora.