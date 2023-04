Foto: Reprodução/Twitter Shakira é enaltecida nas redes após reagir à criticas de Piqué





Mais um capítulo da briga entre Shakira e Piqué se iniciou nesta semana e continua nas redes sociais. Desde que se separaram, em junho de 2022, o ex-casal vem protagonizando várias tretas publicamente.

A última polêmica entre eles envolve uma declaração de Piqué e os fãs da cantora. No fim de semana, circulou nas redes sociais um trecho de uma entrevista onde o ex-jogador do Barcelona dizia que recebeu muitos comentários agressivos dos fãs da artista, revoltando os fãs de Shakira.













"Minha ex é da América latina. Vocês não sabem o que eu cheguei a receber pelas redes sociais de gente que é fã dela. Muitas barbaridades. Não se importam com nada. São pessoas que não têm uma vida.", disse ele em entrevista.

No dia seguinte, Shakira fez uma postagem "respondendo" aos comentários do ex. "Orgulhosa de ser latino-americana", escreveu ela no Twitter.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023









A treta entre os dois rendeu críticas a Piqué. Muitos internautas acusaram o ex-jogador de ser xenofóbico e ficaram do lado da cantora. "Piqué, um feioso xenofóbico, merece nada mesmo o tweet da Shakira foi muito bem articulado", escreveu um internauta.

tu es grandona pra carajo — PEPITA 🐟 (@PepitaOfc) April 3, 2023





Piqué meteu um “recebi ataques dos fãs da minha ex, mas né, são latino-americanos e não têm o que fazer da vida”.



Shakira pisou foi pouco na cara e na carreira meia boca desse espanhol. — Dudabolche (@dudabolche) April 3, 2023