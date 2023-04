Reprodução/Instagram Cantora e ex-marido estão vivendo um divórcio conturbado

Shakira anunciou que está mudando de Barcelona, na Espanha, para Miami, nos Estados Unidos. A cantora publicou uma carta aberta de adeus à cidade no Instagram. Segundo a imprensa espanhola, o ex-marido da cantora, o jogador de futebol Gerard Piqué, não estaria nada satisfeito com a decisão.

“Eu me estabeleci em Barcelona para dar uma estabilidade aos meus filhos, o mesmo que agora estamos buscando em outro lugar do mundo ao lado da família, amigos e o mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca de sua felicidade”, iniciou a colombiana.

“Obrigado a todos que surfaram ao meu lado tantas ondas lá em Barcelona, cidade onde aprendi que sem dúvida a amizade é mais longa que o amor”, continou a cantora em uma referência ao seu relacionamento com Piquet.

“Obrigado a todos que lá me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigado ao meu público espanhol que sempre me aconchegou com o seu carinho e lealdade. Para vocês apenas um até logo e como dizia tantas vezes meu pai, nos vemos nas curvas!”, finalizou a latina.

















A colombiana já havia deixado claro anteriormente que desejava realizar a mudança, mas o atleta não imaginou que seria tão cedo, segundo o jornal La Vanguardia.

Nos Stories, a cantora ainda deixou outra indireta ao ex-marido. “As coisas nem sempre são como as sonhamos. Às vezes corremos, mas não chegamos. Nunca duvide que aqui estarei”, escreveu a artista, com uma foto tirada de dentro do avião.









