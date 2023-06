Reprodução/Instagram Thiago Rodrigues critica a ex Cris Dias pela briga pela pensão alimentícia do filho

Thiago Rodrigues quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo a ex-esposa, Cris Dias. A jornalista usa as redes sociais para criticar e mandar indiretas ao ator, por conta do atraso no pagamento da pensão alimentícia do filho, Gabriel.

O artista criticou a forma como a ex escolheu de cobrar o dinheiro para o menino de 13 anos.





"Nunca tive interesse de estar em guerrilhas públicas com a mãe do meu filho. Eu tenho maior carinho e respeito por ela. E ela encontrou essa maneira de brigar pelos direitos dela usando a mídia. Eu não acho essa a melhor maneira. Hoje a gente tem acordos com advogados e com juiz na vara da família para que isso não aconteça mais, porque não é bom para mim, não é bom para ela e não é bom para o nosso filho, que é o mais importante", disse ele no Barbacast.

Thiago relembrou a infância, quando os pais se separaram, e o pai deixou de pagar a pensão.

"Minha mãe e meu pai são separados. Óbvio que eles não tinham essa coisa da mídia em cima, mas eles viveram os dramas deles, e a gente tem que entender que todas as famílias passam por situações. Eu lembro que meu pai não pagava a pensão, e minha mãe segurava a onda dela. Mas eu sentia que para ela era um problema que mexia com a parte emocional. Talvez se ela tivesse essa oportunidade que a Cris teve de usar a mídia para brigar pelo direito dela e do filho, ela o fizesse", comparou.

Na conversa, ele ainda falou sobre a profissão de Cris. "Eu sou ator, mas ela é jornalista. Eu acho que pega pior. Imagina, você vai assistir o Jornal Nacional e quem está te passando a notícia é uma pessoa que está envolvida num escândalo. Não é legal. Porque o artista está num universo meio da 'porralouquice', você até aceita mais. Já o jornalista tem que ser mais cauteloso quanto a isso".

O ator explicou o motivo pelo qual ele atrasa os pagamentos. Eu transferi minha vida toda para Portugal, então eu tinha uma certa burocracia pra trazer dinheiro para pagar a pensão aqui (…) Eu sempre tentei mostrar que era um problema que eu tinha, para que ela tivesse o mínimo de compreensão e, em um ou dois dias, eu resolvesse", afirmou ele, que morou em Portugal por quatro anos.

"Eu nunca fui um cara de atrasar um mês de pensão. Atrasei, no máximo, quinze dias. E quando ela fez uma reclamação mais enfática, foi um dia (de atraso). Então foi uma coisa de extrema impaciência da parte dela e acabou dando esse fuzuê todo", disse.

Thiago ainda se preocupou com a sua carreira. "Quando saem essas coisas a gente fica muito inseguro e pensando se vai se apagar tudo que eu já fiz na minha carreira. Será que eu virei um cara de escândalos e as pessoas não vão mais me chamar para trabalhar? Será que eu perco a minha credibilidade como artista? Mas as pessoas do meu meio, amigos diretores e produtores de elenco, sempre foram muito carinhosos, e eu continuo sendo cogitado para coisas. No final das contas, o que importa é você fazer o seu trabalho bem e ser um cara respeitoso, educado e agradável com todo mundo no seu meio", declarou.

