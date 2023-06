Reprodução/Instagram Casal reatou casamento após dois dias separados

Susana Werner e Júlio César foram vistos juntos novamente neste sábado (03) após reatarem o casamento. O casal compareceu ao show de Beyoncé em Londres, na Inglaterra, e Susana compartilhou uma foto desse momento no Instagram.

A publicação não continha legenda, mas recebeu diversos comentários positivos. Andressa Suita comentou: "Lindos". Uma fã escreveu: "O amor sempre vence". Outro internauta desejou sabedoria e união ao casal.





Após anunciar o término do relacionamento de 21 anos nas redes sociais, Susana voltou atrás dois dias depois e confirmou que eles haviam se precipitado, decidindo dar uma segunda chance ao amor.

Em uma publicação, a atriz agradeceu pelo apoio recebido e revelou que não estavam prontos para viverem separados. Ela finalizou o post agradecendo pelo carinho dos seguidores.





