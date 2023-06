Reprodução / Instagram Camila Loures está namorando Lucas Rodolfo

Camila Loures surpreendeu os fãs ao compartilhar imagens do pedido de namoro feito por Lucas Rodolfo em uma praia no México. A cena encantou os seguidores da youtuber, que recentemente esteve envolvida em uma polêmica judicial com um motorista de aplicativo.

O pedido romântico foi marcado por momentos especiais, com fogos de artifício e rosas na praia. A aliança escolhida, da renomada marca Cartier, tem um valor aproximado de R$ 18 mil, conforme informações disponíveis no site da empresa.





Camila expressou gratidão por ter encontrado Lucas e por todo o amor que ele lhe dedica. Ela enfatizou as qualidades que sempre desejou em um parceiro, como o amor, o respeito e a honra, destacando que ele se tornou tudo para ela.

A youtuber também enfatizou a importância do companheirismo, da amizade e do amor intenso que compartilham. Finalizando, ela declarou o amor e a felicidade por ter encontrado a pessoa certa.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.