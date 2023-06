Reprodução/Instagram Thiago Salvático quebra silêncio sobre briga pela herança de Gugu Liberato

Thiago Salvático comentou sobre a polêmica que está pairando a herança de Gugu Liberato . Alegando ter sido namorado do apresentador, ele briga na justiça para o reconhecimento do relacionamento.

O chef de cozinha usou o Twitter para quebrar o silêncio sobre a luta pelo dinheiro deixado.





"Daqui a 150 anos, todos nós estaremos mortos! E você, aí, se achando importante, fazendo fofoca gratuita. Eu amanheci bonito, saudável, rico e curtindo minha vida, e você?", questionou ele.

Na sequência, Thiago compartilhou uma foto ao lado de Gugu. "A verdadeira história", escreveu.

Os filhos de Gugu Liberato temem o reconhecimento do relacionamento com Thiago Salvátivo. Marina acredita que a falta de união estável entre os pais abre a possibilidade de terceiros reivindicarem a herança, assim como Salvátivo.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

Daqui a 150 anos , todos nós estaremos mortos !! E você aí se achando importante , fazendo fofoca gratuita😂 eu amanheci bonito, saudável , rico e curtindo minha vida e você ? — Chef Thiago Salvático👨🏻‍🍳 (@ThiagoSalvatico) June 1, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente