Reprodução/Instagram Paula Fernandes, acampamento antecipado e mais: a reação da web com show de Taylor Swift

É oficial, Taylor Swift vem ao Brasil com a The Eras Tour. Após muita especulação, a cantora anunciou duas datas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro.

Pela primeira vez, a artista traz a sua performance para o país. Ela tinha shows marcados em 2020, porém, por conta da pandemia, eles foram cancelados.





Nas redes sociais, os fãs brasileiros foram à loucura e já geraram memes, além de especulações de participações especiais ao vivo e acampamento antecipado.

Confira a reação da web com a vinda de Taylor Swift ao Brasil.

a partir de agora esta declarado GUERRA pra conseguir os ingressos do show da taylor swift principalmente se for influencer e tiktoker, não quero ver eles dividindo a pista premiu comigo #TSTheErasTour pic.twitter.com/sK19hnnFyx — 𝗺𝗮𝘁𝗵𝗲𝘂𝘀 シ︎🍂 (@Vinhanseo) June 2, 2023









#TSTheErasTour no brasil vem aí, taylor swift no brasil foi tudo que eu pedi sim!! pic.twitter.com/es82ZQbXRI — maki. (@kiewarnerr) June 2, 2023









🚨 CLT: Fãs da Taylor Swift já estão acampando na frente do Allianz Parque para comprar ingressos da turnê da cantora, que só acontece no final de novembro. pic.twitter.com/SVRyQax9Wv — POPTime (@siteptbr) June 2, 2023





Eu preciso muito ver taylor swift e a paula fernandes catando long live na the eras tour no allianz



DA TEUS PULO LOIRINHA pic.twitter.com/7r15QJPR1n — mel daroit (@megrassmann) June 2, 2023









taylor swift e sabrina carpenter, senhor eu te pedi um prato e tu me deste um banquete pic.twitter.com/lvRqgEzHmO — emilly 🗡️ (@archeronreader) June 2, 2023









