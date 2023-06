Reprodução Taylor Swift é criticada por vender ingressos 'visão parcial' de show

O anúncio dos shows de Taylor Swift no Brasil dominou as redes sociais nesta sexta-feira (2). Entretanto, a cantora recebeu diversas críticas por vender lugares do show onde não é possível ver o palco por completo. Os ingressos foram chamados de 'visão parcial' e estão sendo vendidos por até R$ 480,00 sem taxas.

A cantora irá se apresentar no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro. Na capital paulista, onde o show será realizado no Allianz Parque, a produção do evento está vendendo setores com 'visão parcial'.

Seguindo a estrutura do estádio de futebol, os lugares com menor visibilidade estão situados nas laterais da estrutura do palco. Eles estão sendo comercializados de R$ 190 a R$ 480 dependendo da área selecionada.

No Twitter, diversos internautas registraram a revolta contra a opção ofertada pela cantora norte-americana.

"A visão parcial que eles estão vendendo é essa aqui viu meus amores, para mim não tem coisa mais ridícula do que fazerem isso com o público. 'Ah mas tem telão', foda-se mano, telão é quase mesma coisa que ver do celular", escreveu um internauta.

TÓPICO POLÊMICO: É assim a visão parcial da The Eras para quem estiver com dúvida pic.twitter.com/b6jXvzr9vC — Igor Rogh (@igorogh) June 2, 2023

"Na moral, vender ingresso VISÃO PARCIAL é muito criminoso", apontou outro.

"Visão parcial nada, o bagulho é ATRÁS DOS PALCOS AHHAHAHAHAH E a pista premium é a pista toda, bicho que assalto", denunciou outra.

"No meu tempo '"visão parcial' era ficar do lado do palco... o que já é bem ruim, mas pagar quase 500 conto para ficar ATRÁS do palco e ver show no telão? Aí é aquela, né: todo dia, um malandro e um otário saem de casa", criticou um seguidor.