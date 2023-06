Reprodução/Instagram Sabrina Sato comenta rumores de affairs após separação

Sabrina Sato resolveu se pronunciar sobre os diferentes rumores de relacionamentos após o anúncio do fim do casamento com Duda Nagle.

Solteira, a apresentadora já foi apontada como affair de Cauã Reymond, João Vicente de Castro e Paulo André.





No perfil do Instagram, ela compartilhou um ensaio de fotos e negou qualquer tipo de envolvimento romântico.

"Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém", garantiu ela na legenda da publicação.

