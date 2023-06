Reprodução/Instagram Preta Gil comemora o aniversário da madrasta, Flora Gil

Nesta sexta-feira (2), Preta Gil usou as redes sociais para celebrar o aniversário da madrasta, Flora Gil.

A cantora resgatou uma foto com a esposa do pai, Gilberto Gil, e não escondeu o amor por ela. A relação de madrasta e enteada nasceu quando a artista tinha 5 anos.





"Hoje é o aniversário da minha Mamis, Flora Gil, e eu só agradeço todo o amor e proteção desde os meus 5 anos de idade! Sempre fazendo tudo por nossa família! Sempre tão cuidadosa e amorosa com todos nós!!!", começou ela.

Na sequência, Preta desejou apenas coisas boas para o novo ciclo de vida de Flora. "Saúde e saúde para que possa ser feliz sendo essa mulher super especial e amada! Você é luz! Te amo infinito!!!", concluiu.

