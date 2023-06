Reprodução/PinkNews Phillip Schofield tinha um romance com ex-colega de trabalho





O apresentador Phillip Schofield, mais conhecido como "Rei das manhãs da TV britânica", assumiu trair a esposa e viveu um affair com um ex-colega de trabalho.

Pela internet, foram encontradas imagens do britânico junto a um rapaz, de apenas 15 anos. Foram geradas acusações, como abuso de poder aliciamento de menores. O apresentador admite romance e contou que os dois saíam para encontros. Pelas redes socias, Phillip comenta: “Sei que as nossas fotos que circulam no Twitter parecem chocantes, mas não sou aliciador”.

Arrependido, ele comenta sobre a traição: "Eu não deveria ter feito isso. O que vou fazer agora? Eu não vejo nada além de vazio, tristeza, arrependimento e culpa. Eu fiz algo muito errado e menti sobre isso repetidamente", afirma o apresentador.

Phillip tem 61 anos e foi casado por 30 anos com Stephanie Lowe. Ele apresentava o "This Morning", ao lado de Holly Willoughby, a qual não mantém mais contato com o britânico.