Reprodução/Instagram Jayme Matarazzo será pai pela segunda vez; saiba nome e sexo

Nesta sexta-feira (2) Jayme Matarazzo e Luiza Tellechea anunciaram que estão esperando o segundo filho. A novidade foi contada através das redes sociais dos pais.

No perfil do Instagram, o casal abriu um álbum de fotos ao lado do primogênito, Antônio, e revelaram a notícia aos seguidores.





Os papais contaram que estão esperando uma menina, que se chamará Maria. "Tudo novo de novo. Muito felizes em compartilhar que nossa família tá crescendo! Vamos embarcar nessa aventura tão desejada que é a nossa segunda gravidez. Antonio vai ganhar uma irmã! E tá radiante!", começaram.

"Juntos estamos realizando o nosso maior sonho, aquilo pra nós tem o maior valor e que é a nossa maior prioridade: a nossa família. Obrigada Deus por tanto", seguiram.

Por fim, o casal comentou a ansiedade para a chegada da bebê. "Vem Maria, que o Papai, a Mamãe e o Antonio já te amam muito!", concluiu.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente