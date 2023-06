Reprodução/Instagram Cristiano, dupla de Zé Neto, anuncia nascimento do filho após complicações na gravidez

Cristiano anunciou o nascimento do filho nesta sexta-feira (2). O bebê foi diagnosticado com problemas no coração durante a gestação.

Miguel, é o terceiro herdeiro do sertanejo com a esposa, Paula Vaccari, com quem também tem Pietra e Cristiano.





No perfil do Instagram, o cantor compartilhou a primeira foto do filho e celebrou o milagre. "Miguel, meu filho, desde o ventre da sua mãe, você se tornou um guerreiro e um professor, mesmo antes de nascer, você nos ensinou tanto, nos ensinou que não existe, 'Ninguém como Deus'. Você despertou toda a fé que havia sido enfraquecida no meu coração, sua vida é um privilégio pra nós!", começou.

"Hoje você venceu uma batalha, o seu primeiro milagre, prometido por Deus, se cumpriu. Você ainda terá algumas batalhas pra enfrentar na sua vida, mas uma coisa é certa; você terá seu pai, seus irmãos e sua mãe, mais fortes do que nunca, e principalmente, nunca se esqueça, você é filho amado de Deus, consagrado ao poderoso São Miguel Arcanjo, seu protetor, aquele que Deus me enviou pra dizer que tudo ficará bem", seguiu.

Por fim, o papai celebrou a chegada do herdeiro. "Jesus já está restaurando seu coração meu filho! Seja bem-vindo, obrigado por tanto, em tão pouco tempo! Sua família está aqui com você, por todo o sempre, juntos até o céu. Miguel, Quem como Deus? NINGUÉM COMO DEUS", concluiu.

