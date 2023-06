Reprodução/Instagram Zezé e Graciele revelam datas do casório





O cantor Zezé Di Camargo anunciou junto à noiva Graciele Lacerda a data prevista para a cerimônia do casamento. A revelação aconteceu durante um show do cantor na última quinta-feira (1º). Eles estão noivos desde 2021.

As datas idealizadas pelo casal são os dias 17 de agosto, aniversário de Zezé, ou, 3 de outubro, aniversário de Graciele. A informação foi revelada para o Gshow.

Com a demora na organização, a jornalista foi cobrada pelos fãs sobre o casamento. Recentemente, ela afirmou que estava com preguiça e disse que não tem pressa em se casar. "Eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa para vocês: eu tô com tanta preguiça".

A noiva comentou que queria ter filhos com o sertanejo antes de se casar e se arrepende de não ter congelado os óvulos. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", disse ela.

O casal está junto há 11 anos. Zezé é pai de Wanessa, Camila e Igor Camargo, fruto do relacionamento com Zilú Godoy.