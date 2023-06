Reprodução / Instagram 01.06.2023 Shakira

Segundo o jornal espanhol Marca, a cantora Shakira está vivendo um novo relacionamento amoroso com o jogador de basquete da NBA, Jimmy Butler, do Miami Heat. Os rumores foram intensificados quando ambos começaram a se seguir no Instagram recentemente.

A presença de Shakira no jogo entre o Miami Heat e o Boston Celtics no dia 21 de maio só alimentou ainda mais as especulações. A cantora compartilhou um post durante a partida, demonstrando apoio ao time de Miami.





Vale ressaltar que Jimmy Butler é amigo próximo de Neymar e conta com a torcida do astro brasileiro para conquistar o título da NBA.

Com uma diferença de idade de 13 anos, Jimmy, de 33 anos, já é pai de uma filha fruto do relacionamento com a modelo Kaitlin Nowark.





