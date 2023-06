Reprodução Lauro Fabiano iniciou a carreira de dublador em 1953

Lauro Fabiano, renomado dublador responsável por dar vida a personagens icônicos como Alvo Dumbledore na franquia Harry Potter e Tio Phil em Um Maluco no Pedaço, nos deixou nesta madrugada de quinta-feira (1), aos 85 anos. Segundo informações da Tupi FM, ele vinha lutando contra uma doença respiratória.

Com uma carreira que teve início em 1953, Lauro ingressou no mundo da dublagem ao emprestar a voz para Peter Pan, no clássico da Disney. Anos mais tarde, ele foi escalado para o papel do adorado Tio Phil na aclamada série Um Maluco no Pedaço, estrelada por Will Smith. Além dessas notáveis atuações, ele também deu voz a outros personagens inesquecíveis, como Spock em Star Trek e o icônico Senhor Burns em Os Simpsons.





Além da contribuição como dublador, Lauro Fabiano também se destacou como radialista e diretor, tendo sido responsável por dirigir importantes projetos de dublagem, incluindo filmes aclamados como A Viagem de Chihiro, A.I. - Inteligência Artificial e Batman Begins, entre outros.

Lauro Fabiano encerrou a carreira na Super Rádio Tupi, onde trabalhava como radioator, participando do programa Patrulha da Cidade. Em julho, ele completaria 86 anos de vida, deixando um legado inesquecível na indústria do entretenimento.





